بعد محاولة إبعاد الشك عنه | حبس قاتل ابنته بالبحيرة 4 أيام

قررت نيابة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس فلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتل ابنته بعد حملها سفاحًا إثر علاقة غير شرعية.



وتمكن ضباط المباحث بالبحيرة، أمس الثلاثاء، من كشف لغز تغيب فتاة بقرية محلصا التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتبين أن والدها قام بقتلها ودفنها بأرض زراعية عند شاطئ النيل بعد علمه بحملها سفاحًا من علاقة غير شرعية.



وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد ببلاغ عن تغيب " هـ " 17 عامًا طالبة بالصف الثانى الثانوى، وتوصلت تحريات المباحث لقيام " د.م.ال" 48 عامًا ومقيم بقرية محلصا، بقتل إبنته " هـ " 17 عامًا، بعد علمه بحملها سفاحًا من علاقة غير شرعية.



وأوضحت التحريات، أن الوالد إصطحب إبنته لأرض زراعية علي شاطيء نهر النيل " فرع رشيد"، وقتل إبنته ودفنها والقيام بإبلاغ الأجهزة الأمنية بتغيبها وعدم عودتها للمنزل لإبعاد الشك عنه.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بقتل إبنته دفاعًا عن شرفه، وبالعرض علي النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أسامة وكيل النائب العام، قررت استخراج الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم.