أخبار الفن | ساديو ماني يحرج محمد رمضان.. ابنة أصالة تصدم الجمهور بسبب طلاق أمها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





أثارت الفنانة اصالة الجدل منذ يومين بعد إعلان انفصالها رسميا عن المخرج المصري طارق العريان وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام".





ساديو ماني يحرج محمد رمضان بسبب طريقة كلامه هنأ الفنان محمد رمضان النجم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.