أخبار الفن | ساديو ماني يحرج محمد رمضان.. ابنة أصالة تصدم الجمهور بسبب طلاق أمها

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أثارت الفنانة اصالة الجدل منذ يومين بعد إعلان انفصالها رسميا عن المخرج المصري طارق العريان وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام".
التقطت صور للفنانة المعتزلة نسرين، مع زوجها الفنان محسن محيى الدين خلال زيارة لتهنئة الدكتور أيمن مختار بتوليه منصب محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، وظهرت خلالها الفنانة بعد سنوات طويلة من الغياب مرتدية الحجاب وتحتفظ بنفس الابتسامة المميزة التى أحبها الجمهور.
يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة جدة بالسعودية وذلك بقاعة ليلتي.
نشر الفنان أحمد السقا ، صورة قديمة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر، واحدة من أضخم حفلات موسم الرياض، بحضور مختلف الجنسيات العربية وبخاصة الخليجية ضمن فعاليات "ملك العود" وذلك علي مسرح أبو بكر سالم.
قال الفنان إدوارد إن الجمهور اعتاد على تقديمه الأدوار الكوميدية منذ بداية عمله في المجال الفني، وهذا ما غيره في مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حيث قدمت دور المحقق.
كشفت خبيرة تغذية عالمية، ان المغنية البريطانية اديل خسرت اكثير من 20 كيلو من وزنها من خلال الريجيم القاسي وليس بممارسة التمارين الرياضية القاسية كما ادعى البعض.
حذفت الفنانة فيفى عبده تعليقها انفصال الفنانة أصالة وزوجها طارق العريان عبر صفحة أصالة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام".
هنأ الفنان محمد رمضان النجم السنغالي ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019.
أعربت السيدة والدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، عن حزنها الشديد بعد الإفراج عن فادي الهاشم (زوج الفنان اللبنانية نانسي عجرم)، ضمن قضية قتل الشاب السوري داخل منزل الفنانة.