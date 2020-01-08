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محافظات

بمرتبات 2000 جنيه.. 729 فرصة عمل جديدة في القليوبية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:27 م
فرص عمل
فرص عمل
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إبراهيم الهوارى
أعلن محمد طه صالح وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية عن قبول طلبات راغبى العمل على 729 فرصة عمل للذكور والإناث داخل عدد من المنشآت بأجر يتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة الى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، مضيفا أن المهن المطلوبة: مهندسين، عمال انتاج، وعمال صيانة، وسائقين، وسكرتارية، ومراقبين أمن، ومحاسبين، وبائعين ملابس وتجميل، وجزارين، وعمال خدمات، وتعبئة وتغليف، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالى.

واشار الى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها بأنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة "1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.
بمرتبات 2000 جنيه.. 729 فرصة عمل جديدة في القليوبية
بمرتبات 2000 جنيه.. 729 فرصة عمل جديدة في القليوبية
بمرتبات 2000 جنيه.. 729 فرصة عمل جديدة في القليوبية
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