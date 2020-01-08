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محافظات

سكرتير عام مطروح: دراسة الحلول للقضاء على مشكلة تسرب مياه الصرف بـ علوش

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:36 م
المحاسب محمد ابو
المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح
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ايمن محمود
أكد المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح أهمية البحث عن حلول جذرية لمشكلة تسرب مياه الصرف بعلوش من خلال دراسات علمية كافية.

وأضاف خلال ورشة عمل لبحث نتائج عمل هيئة الاستشعار عن بعد فى تحديد المساحات القابلة للزراعة والاسراع فى التخلص والاستفادة من تسرب مياه الصرف بمنطقة علوش ، وعرض المشكلة بتفاصيلها التاريخية من خلال مركز بحوث الصحراء علي تقديم كافة الدعم للمقترحات والتوصيات التى سيتم الخروج بها فى نهاية ورشة العمل على مدار يومين .
.
وأشار أبو غنيمة الى ان هذه الورشة تأتى فى اطار تأكيد محافظ مطروح على ضرورة مشاركة جميع الفئات المعنية فى الوصول الى رؤية واضحة لكيفية تنفيذ الحل النهائى لها وذلك ضمن اولوية العمل والتخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على البيئة.

حضر الورشة ممثلو هيئة الاستشعار و ممثلو مركز بحوث الصحراء  والجهاز التنفيذي المختص.
سكرتير عام مطروح: دراسة الحلول للقضاء على مشكلة تسرب مياه الصرف بـ علوش
سكرتير عام مطروح: دراسة الحلول للقضاء على مشكلة تسرب مياه الصرف بـ علوش
سكرتير عام مطروح: دراسة الحلول للقضاء على مشكلة تسرب مياه الصرف بـ علوش
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