واقعة مؤسفة .. لدغات الدبابير تودي بحياة طفلة عمرها 6 أعوام.. صور

في واقعة مؤسفة، توفيت طفلة عمرها 6 أعوام إثر تعرضها لهجوم من سرب من الدبابير، ويُعتقد أن الدبابير لدغتها أكثر من 30 مرة أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن الطفلة "ريم لينا" كانت قد توجهت أثناء عودتها إلى المنزل إلى متجر محلي في مقاطعة "سفاي رينج" الواقعة جنوب كمبوديا، وتركت دراجتها بالقرب من شجيرة، وعندما عادت لاستعادتها شرعت الدبابير في مهاجمتها ولدغتها مرارًا وتكرارًا، وكانت تصرخ من الألم.



وعندما سمع السكان المحليون صوت صراخها توجهوا لمساعدتها، لكنهم عندما وصلوا إليها كانت قد فقدت الوعي.



ووصل والداها بعد وقت قصير وقاما بنقلها إلى مستشفى محلي، لكنها نُقلت في وقت لاحق إلى مستشفى أكبر، قبل أن يتم إعلان وفاتها في نهاية المطاف.



وأفادت عائلة الطفلة بأن العاملين بالمستشفى الذي نُقلت إليه الفتاة في البداية بدوا غير مدركين لمدى خطورة الإصابات التي تعرضت لها.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد أقاربها قوله إن الأطباء لم يقرروا نقل الطفلة إلى مستشفى أكبر سوى بعد أن أصبحت تعاني من ألم لا يُحتمل، لكن الأوان كان قد فات آنذاك.