جبر الخواطر.. محافظ أسوان يستجيب لشكوى مسنة ويخصص لها سكنا ومالا .. صور

يعتبر الإهتمام برعاية البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا، من أولويات منظومة العمل لتلبية احتياجات هذه الفئات ووضع حلول جذرية وسريعة لمطالبهم ومشاكلهم وهمومهم وهو ما يلقى اهتماما مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى حرص على إطلاق مبادرته الرائدة " حياة كريمة " لتحقيق هذا الهدف الإنساني الراقي والسامي.



وفى هذا الإطار يستعرض " صدى البلد " شكوى إحدى الحالات الإنسانية وهى للمواطنة ثريا عبد المتعال دهب 67 عامًا والتى تقيم بمنطقة السيل الريفى في أسوان، وتعيش فى ظروف قاسية بعد وفاة زوجها حيث تروى الحاجة ثريا قصتها قائلة : بأن زوجها " أحمد صالح " توفى منذ نحو 10 أيام .



وأشارت ثريا عبد المتعال بأن لديها ولدا وبنتا وهما متزوجان ومقيمان بالقاهرة ومدينة إدفو ، وليس لديها مصدر دخل سوى معاش ضمانى 360 جنيها شهريًا تقوم بسداد 250 جنيهًا منه كإيجار شهرى للمنزل الذى تقيم به بالسيل الريفى والذى تعرض لتصدعات وتشققات بكافة حوائطه .



وأضافت بأن هذا المنزل المؤجر مقام من الطوب اللبن ، وأنه تم إنتهاء فترة الإيجار ، ومالك المنزل لم يقم بتجديد عقد الإيجار ، بالإضافة إلى عدم قيامه بإصلاح التشققات مما يتسبب لها فى حدوث مأساة بعدم وجود محل إقامة لها ، فضلًا عن عدم وجود عائل لها .



وقامت السنة المسنة ثريا عبد المتعال بالتوجه إلى مبنى ديوان عام محافظة أسوان حيث قامت باستيقاف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمام مبنى الديوان العام والذى حرص على للاستماع لشكواها ومعاناتها من الظروف المعيشية الصعبة التى تعيشها بعد وفاة زوجها وإصطحبها إلى مكتبه .



وقرر اللواء أشرف عطية محافظ اسوان فى لفتة إنسانية وتجاوب سريع منه لحالة الحاجة ثريا بتخصيص سكن إيواء عاجل لها ، كما كلف المحافظ مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى بمنحها مساعدة مالية لإعانتها على تدبير احتياجاتها ومتطلباتها اليومية طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.



ومن جانبها أعربت السيدة ثريا عبد المتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والإستماع لشكواها ومطالبها وتوفير سكن لها لرفع المعاناة عنها وتخفيف الأعباء المعيشية القاسية التى كانت تواجهها فى حياتها .

