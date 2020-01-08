هاتريك جريندو يقود حرس الحدود للفوز على طلائع الجيش بالدوري المصري ..فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري .
سجل جاريندو الثلاث أهداف "هاتريك " لفريق حرس الحدود.
سجل جاريندو الثلاث أهداف "هاتريك " لفريق حرس الحدود.
جاء الهدف الأول لفريق حرس الحدود في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من عمرو الحلوانى من خطأ على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام لترتد الكرة أمام لوكاسا في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية أرضية الى جريندو ويسجل هدفا.
وأضاف جريندو الهدف الثاني لفريق حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة ، وفي أواخر الشوط الثاني سجل جريندو الهدف الثالث له ولفريقه حرس الحدود من تسديدة قوية
وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما جاء حرس الحدود بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.
وأضاف جريندو الهدف الثاني لفريق حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة ، وفي أواخر الشوط الثاني سجل جريندو الهدف الثالث له ولفريقه حرس الحدود من تسديدة قوية
وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما جاء حرس الحدود بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.