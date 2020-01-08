هاتريك جريندو يقود حرس الحدود للفوز على طلائع الجيش بالدوري المصري ..فيديو

جاء الهدف الأول لفريق حرس الحدود في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية من عمرو الحلوانى من خطأ على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام لترتد الكرة أمام لوكاسا في الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ويلعب عرضية أرضية الى جريندو ويسجل هدفا.



وأضاف جريندو الهدف الثاني لفريق حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة ، وفي أواخر الشوط الثاني سجل جريندو الهدف الثالث له ولفريقه حرس الحدود من تسديدة قوية



وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بينما جاء حرس الحدود بالمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.