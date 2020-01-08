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ثقافة

على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعض المنشآت الفندقية الجديدة في مدينة الغردقة والتي سيتم افتتاحه قريبا وذلك لتفقد مستوى الخدمات بها بالإضافة إلى تفقد الأعمال النهائية لمتحف آثار الغردقة و الذي سيتم افتتاحه قريبا.

شملت زيارة الوزير لمتحف الغردقة تفقد صالات العرض المتحفي، والقطع الأثرية الخاصة بسيناريو العرض ونظم الإضاءة والتأمين داخل المتحف الذي يعد أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبنى المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، على أن تتولى وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف على المتحف.

يذكر أن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض أيضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة، وذلك في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.

ويعتبر المتحف ايضًا أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور
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