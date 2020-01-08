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اقتصاد

بعد الأحداث الأخيرة.. البورصة العراقية تواصل التراجع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:48 م
البورصة العراقية
البورصة العراقية
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محمد صبيح
واصل مؤشر البورصة العراقية التراجع، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وشهد اليوم تراجعا جديدا بنسبة بلغت 0.13% ,متوقفا عند 499.4 نقطة.

وبموجب المؤشر الرئيسي بالبورصة العراقية فقد انخفضت أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها دون تغيير.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,856,964,120 سهما، بقيمة 1,022,222,386 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 610 صفقات، شملت 34 شركة مساهمة، من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .
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