بعد الأحداث الأخيرة.. البورصة العراقية تواصل التراجع

واصل مؤشر البورصة العراقية التراجع، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وشهد اليوم تراجعا جديدا بنسبة بلغت 0.13% ,متوقفا عند 499.4 نقطة.وبموجب المؤشر الرئيسي بالبورصة العراقية فقد انخفضت أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها دون تغيير.إقرأ أيضا:وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,856,964,120 سهما، بقيمة 1,022,222,386 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 610 صفقات، شملت 34 شركة مساهمة، من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .