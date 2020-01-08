بعد الأحداث الأخيرة.. البورصة العراقية تواصل التراجع

واصل مؤشر البورصة العراقية التراجع، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، وشهد اليوم تراجعا جديدا بنسبة بلغت 0.13% ,متوقفا عند 499.4 نقطة.
وبموجب المؤشر الرئيسي بالبورصة العراقية فقد انخفضت أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها دون تغيير.
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وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,856,964,120 سهما، بقيمة 1,022,222,386 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 610 صفقات، شملت 34 شركة مساهمة، من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .
وبموجب المؤشر الرئيسي بالبورصة العراقية فقد انخفضت أسهم 12 شركة، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها دون تغيير.
إقرأ أيضا:
أسعار الذهب ترتفع 24 جنيها بأول أسبوع في 2020
هجوم إيران على أهدف أمريكية يهبط بالبورصات العالمية وسط مخاوف من مواجهة عسكرية
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,856,964,120 سهما، بقيمة 1,022,222,386 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 610 صفقات، شملت 34 شركة مساهمة، من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .