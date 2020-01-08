أمريكا تعلق على اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية

قالت السفارة الأمريكية في الكويت، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت حليفتها في المنطقة، وذلك في أعقاب ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.



وذكرت السفارة، في بيان لها، "هذا لم يتغير ولن يتغير. تواصل السفارة الأمريكية في الكويت العمل بشكل طبيعي"



وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد حذفت خبرا نشر لدقائق حمل تصريحات منسوبة لوزير الدفاع قيل فيها إن "قائد القوات الأمريكية، أبلغه بانسحاب القوات من معسكر عريفجان خلال 3 أيام".



بدورها، أعلنت الحكومة الكويتية، أنه تم اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية، نافية ما تم نشره عن انسحاب القوات الأمريكية.



ونقلت، التغريدة المحذوفة، عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه "تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام" وأن "قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.