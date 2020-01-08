Samsung تبيع 400 ألف نسخة من Galaxy Fold في 2019

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن حجم مبيعاتها لأيقونتها Galaxy Fold، وهو أول هاتف بشاشة قابلة للطى تقدمه فى 2019.





وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، باعت سامسونج أكثر من 400 ألف نسخة من مبيعات Galaxy Fold منذ طرحه فى الربع الأخير من 2019.





ومن المتوقع أن يكشف الصانع الكورى عن النسخة الثانية من الهاتف والتى تحمل إسم Fold 2، وسيكون سعره حوالى 1000 دولار أمريكى.





كانت سامسونج قد حدثت موقعها الإفريقى وطرحت صور الهاتف وأسفلها موديله SM-F700F، و الغريب أن الهاتف يشبه لدرجة كبيرة Motorola Razr 2019، الذى كشفت عنه موتورولا منذ أيام.



