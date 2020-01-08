إبراهيم رضوان يكتب : ثورة أم مؤامرة

شهر يناير هو الشهر الذي نحتفل فيه بثورات الربيع العربي.. هذه الثورات التي يثور الجدل حولها الآن وهناك انقسام ما بين من يصفها بثورات شعبية أو من يصفها بأنها هبات شعبية أو من يصفها بأنها مؤامرة علي الدول التي قامت فيها.



فهل هذه الثورات حقيقية ، أم ثورات تم التآمر عليها ، أم مؤامرات لبست ثياب الثورات ؟



إذا أخذنا ما حدث في مصر نموذجا ، سنجد أن كل المقدمات التي شهدتها مصر قبل يناير 2011 م ، كانت نتائجها تقود البلاد ـ حتما ـ الي قيام ثورة شعبية عارمة ، فالأفق السياسي كان مغلقا ، وفساد الطبقة التي تحكم ومن والاها كان عظيما ، والفقر كان يشتد في طول البلاد وعرضها ، والناس تموت برا وبحرا وجوا وقهرا ، والحاكم نفسه ترك البلاد الي إبنه ، كل هذه كانت مؤشرات لقيام ثورة جامحة على الظلم والإستبداد ..



وبالفعل قامت الثورة ، متماهية مع ثورة الشعب التونسي ، وخرج الناس الي الشارع ، حوالي 20 مليون مصري في كل ربوع مصر ، يمثلون الكتلة الفاعلة ، وسقط النظام ، وهلل الشعب وملأته البشرى بالخير القادم ، ولكن لم تأت الرياح بما تشتهيه السفن.



الي هنا ، وما حدث كان ثورة ، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه ، ولأن الشارع الثائر لم يخرج قيادات واعية ، وانما مجرد مجموعة من الشباب المتلهف الي المكاسب السريعة ، لعبت القوى الكبرى الكارهة لمصر لعبتها ، ونزلت على الأرض لتحرك عملائها ليحكموا السيطرة على هذا الوطن الجريح.



ظهرت جماعة الإخوان الإرهابية فجأة ، وظهر السلفيون ، وظهرت قوى سياسية كثيرة ، وظهرت الصحف الممولة من الغرب - الولايات المتحدة تحديدا - ، والتي كانت تمثل المدافع التي هيأت أرض الميدان ، وظهر مقاولي الهدد الذين يحرقون مكتسبات الوطن ، ويحرضون الناس على العصيان والمطالبات الفئوية، إلا أن الأكثر تنظيما كانت جماعة الإخوان.



وجماعة الإخوان ، ظلت تكذب طول الوقت ، وتدعي أنها لن تقترب من منطقة الحكم ، إلا أنها كانت مدفوعة دفعا الي الحكم والسيطرة ، فركبت قطار الثورة ، وحولت شوارع المحروسة الي بحيرات من الدماء ، وأشعلت النيران في طول البلاد وعرضها ، لإشغال الناس وتخويفهم.



ودخل الإخوان الإنتخابات ، وفازوا بها وحكموا مصر عاما كاملا ، لم يكن لهم شاغل إلا الإنتقام ، والتحالف مع الأعداء الذين وعدوهم بالبقاء في الحكم 500 عام على الأقل ، كان عاما ثقيلا ، ثم حدث الصدام بين الإخوان والشعب ، ولأن الله يحفظ هذا الوطن وقيض له جيشا يحميه ، كانت المواجهة مع القوات المسلحة التي أزاحت حكم الإخوان وعادت مصر من جديد.



أهدانا الله هذا القائد الفذ عبد الفتاح السيسي ، الذي وضع رأسه على كفيه وواجه الخونة ببسالة نادرة بتفويض من الشعب .. إنها مصر لن تضيع أبدا ..



صحيح انها كانت ثورة في بدايتها ، ولكنها إنقلبت الي مؤامرة حقيرة كشفها الله لنا ، ولن تعود..