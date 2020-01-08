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منوعات

طفلة تلقى نفسها أسفل نعش والدها بعد مصرعه في حرائق استراليا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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أحمد شريف
وسط دموع تنهمر من عيون المئات المحتشدين داخل كنيسة، جلبت براءة طفلة شجاعة ابتسامة على وجوههم أثناء تشيع جثمان والدها رجل الإطفاء الذي لقى مصرعه خلال تأدية واجبه تجاه حرائق غابات استراليا.

شارلوت أودوير ابنة رجل الإطفاء أصغر من أن تفهم أنها لن ترى والدها أندرو مرة أخرى ، ناهيك عن أنه لن يكون برفقتها في أول يوم لها في المدرسة ، أو في آخر يوم لها في المدرسة ، أو قادر على السير بها في حفل زفافها حين تكبر وتتزوج.

وبالرغم من أنها ستكبر بدون أب ، لكن الناس في كل مكان سيخبرونها أن والدها كان بطلًا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، لقى أودواير ، 36 عامًا ، وزميله جيفري كيتون مصرعهم في 19 ديسمبر عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يستقلونها حين اصطدموا بأحد الأشجار بينما كانوا يخمدون حرائق الغابات الغاضب في مدينة بوكستون ، بجنوب سيدني في استراليا.

وعندما سمع المشيعون بالجهود البطولية أودوير في تلك الليلة المشؤومة، ارتدت ابنته شارلوت الصغيرة خوذته وقبلت ميدالية خدمة RFS التي حصل عليها بعد وفاته.

بعد لحظات ، كانت الفتاة البالغة من العمر 19 شهرًا ملقاة على الأرض تحت نعش والدها وأكلت كيسًا من الرقائق ، مما جلب ابتسامة مطلوبة للغاية على وجوه المشيعين.
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