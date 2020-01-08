شاهد.. لحظة افتتاح بوتين وأردوغان خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي لـ أوروبا

دشن الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.



ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أردوغان إن مشروع السيل التركي تم إنجازه خلال 2019 وفق الخطة المرسومة.



أما بوتين، فأكد أن هذا حدث مهم ليس فقط لروسيا وتركيا، ولكن للقارة الأوروبية ككل.



وكانت السلطات التركية، أقرت في 2016، الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا لإنشاء مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.



الجدير بالذكر أن مشروع "السيل التركي" يتكون من خطي أنابيب لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا وبعض دول أوروبا عبر قاع البحر الأسود والأراضي التركية، وتبلغ قدرته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب سنويا.