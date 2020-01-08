القومي للمرأة ومؤسسة Bold يطلقان برنامج صاحبات الأعمال

أعلن المجلس القومي للمرأة عن تعاونه مع مؤسسة BOLD للتدريب والاستشارات في مجال ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل بعنوان " برنامج صاحبات الأعمال ".



وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس ومؤسسة BOLD في تنفيذ هذه الورش، والتى تهدف إلى دعم وتوجيه السيدات الراغبات في بدء أعمالهن الخاصة أو في النهوض بأعمالهن الحالية، مشيرة الى أن هذه الورش ستركز على تدريب رائدات الأعمال بصورة متقدمة على التخطيط الاستراتيجي الفعال لقطاع الأعمال للوصول إلى الهدف المنشود.



وأوضحت ان هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجهات الدولة في دعم و تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مساهمتها فى سوق العمل ، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات مردود ايجابى على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المجلس حريص على اتاحة كافة السبل من أجل إعداد المرأة ودعمها وتشجيعها على الدخول الى القطاعات الاقتصادية المختلفة.



ويعد محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تعمل عليها المجلس القومى للمرأة، وستبدأ أولى هذه الورش في الفترة من 19 -20 يناير الجاري.



جدير بالذكر أن مؤسسة BOLD أنشأتها كل من رائدتي الأعمال ليلى صدقي و نيفين الجندي عام 2019 لتدريب السيدات على كيفية بدء مشروعاتهن الخاصة او الانتقال لمرحلة جديدة في اعمالهن الحالية.