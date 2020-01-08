AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للمرأة ومؤسسة Bold يطلقان برنامج صاحبات الأعمال

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:23 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدي
أعلن المجلس القومي للمرأة عن تعاونه مع مؤسسة BOLD للتدريب والاستشارات في مجال ريادة الأعمال، من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل بعنوان " برنامج صاحبات الأعمال ".

وأعربت الدكتورة مايا عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس ومؤسسة BOLD في تنفيذ هذه الورش، والتى تهدف إلى دعم وتوجيه السيدات الراغبات في بدء أعمالهن الخاصة أو في النهوض بأعمالهن الحالية، مشيرة الى أن هذه الورش ستركز على تدريب رائدات الأعمال بصورة متقدمة على التخطيط الاستراتيجي الفعال لقطاع الأعمال للوصول إلى الهدف المنشود.

وأوضحت ان هذه المبادرة تأتي تماشيا مع توجهات الدولة في دعم و تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مساهمتها فى سوق العمل ، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة وذات مردود ايجابى على نمو الناتج المحلى وتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المجلس حريص على اتاحة كافة السبل من أجل إعداد المرأة ودعمها وتشجيعها على الدخول الى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعد محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تعمل عليها المجلس القومى للمرأة، وستبدأ أولى هذه الورش في الفترة من 19 -20 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن مؤسسة BOLD أنشأتها كل من رائدتي الأعمال ليلى صدقي و نيفين الجندي عام 2019 لتدريب السيدات على كيفية بدء مشروعاتهن الخاصة او الانتقال لمرحلة جديدة في اعمالهن الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. مصر تقدم تقريرها الوطني لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسى تستعرض إنجازات مصر في آخر 5 سنوات

السعيد: القومى للمرأة أنشأ قاعدة بيانات للسيدات لمساعدتهن في الترشح للانتخابات

سنة من الإنجازات لصالح نساء مصر.. القومى للمرأة: امتيازات في التشريعات.. وحملات ومبادرات للحفاظ على صحة نون النسوة.. وقاعدة بيانات للمساعدة على الترشح في الانتخابات

منظمات المجتمع المدني تطالب بقانون موحد لحماية المرأة من العنف

مايا مرسي: المرأة المصرية حققت تقدما في مجال دعمها وتمكينها خلال السنوات الـ6 الأخيرة

القومي للمرأة يرعى مهرجان هى مصرية لدعم التمكين الاقتصادى للنساء

ترشيحاتنا

الصفاقسي التونسي يجدد مفاوضاته مع نجم النادي الأهلي | تفاصيل

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين

فيديوجراف: مرتضى منصور يعلن عن قرارات الجمعية العمومية

كاف يصدم الزمالك قبل مباراة زيسكو الزامبى فى دوري أبطال أفريقيا

عقب الهجوم الإيراني.. اليابان تتخذ خطوة عسكرية نحو الشرق الأوسط

فى عيد ميلادها.. مراحل تغيير الفنانة انتصار بعد فقد وزنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غريب وراء نحافة داليا مصطفى

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

في 10 دقائق.. 5 حيل منزلية تقلل آلام القدمين