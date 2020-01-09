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منوعات

ذات الخمسة أعوام .. روان جاسر أصغر فنانة تشكيلية في مصر.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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القسم الميداني _ عدسة : احمد بيسو
روان جاسر طفلة عشقت الفن منذ نعومة، أظافرها وهذا يرجع انها ولدت وسط عائلة حافلة بالفن والرسومات والألوان ،استطاعت روان جاسر افتتاح اول معرض لها في سن ٤ أعوام بمساعدة وزيرة الثقافة "إيناس عبد الدايم " لإيمانها بموهبتها وتطلعها لمستقبل كبير لها. 

فالبداية عرفت روان نفسها بأنها تحب الفن كثيرا وتقدره مثل أبويها وأنها تكون في أسعد أوقاتها عندما ترسم.
وأضافت انها رسمت العديد من اللوحات وكلها تعبر عن معني ومشاعر كانت تعيشها وقت الرسم.

وتابع والد روان أنها منذ أن كانت رضيعة وهى تحاول الرسم ومنذ هذه اللحظة أعطاها فرصة لإخراج هذه الموهبة فيمكن ان يرجع ذالك لاهتمام والديها بتزويدها بالالوان وأدوات الرسم ومساعدتها على انطلاق هذه الموهبة.

وأضافت والدة روان أن روان كانت تزور المعارض التي هى تعرض فيها رسوماتها فالفن إحتضنها منذ الصغر وبالتأكيد بالإيمان بها ،فعندها وجدت أنها رسمت ٤٢ لوحة قامت بإفتتاح اول معرض لها بحضور وزيرة الثقافة.

وتابعت والدة روان انها كانت تأمل أن تصبح إبنتها راقصة باليه وبالفعل قامت بتدريبها لفترة ولكن روان حددت الفن الذى تحب بنفسها .
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