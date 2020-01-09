ذات الخمسة أعوام .. روان جاسر أصغر فنانة تشكيلية في مصر.. فيديو

روان جاسر طفلة عشقت الفن منذ نعومة، أظافرها وهذا يرجع انها ولدت وسط عائلة حافلة بالفن والرسومات والألوان ،استطاعت روان جاسر افتتاح اول معرض لها في سن ٤ أعوام بمساعدة وزيرة الثقافة "إيناس عبد الدايم " لإيمانها بموهبتها وتطلعها لمستقبل كبير لها.





فالبداية عرفت روان نفسها بأنها تحب الفن كثيرا وتقدره مثل أبويها وأنها تكون في أسعد أوقاتها عندما ترسم.