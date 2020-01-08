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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ ترامب للرد على الهجمات الإيرانية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:33 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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هاني حسين
حرصا من"صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه ننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الصواريخ التي أطلقت على قاعدة عين الأسد الأمريكية مصدرها الأراضي الإيرانية.

وقُتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية يوم الجمعة بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران، وأنها تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأضافت الوزارة أن الهجمات الإيرانية استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق.

وأوضحت أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.
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