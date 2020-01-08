إلهام شاهين لـ متدربات ليبيا: الفرق بين الكفر والنفاق شاسع يعرفه أهل العلم المتخصصون

قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذة بجامعة الأزهر والأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات وتدريب الداعيات، إن الإيمان الصادق هو الذي يتفق مع السلوك القويم والذي تظهر أثاره فى المعاملات الإنسانية لصاحبها، وتؤثر بشكل إيجابي فى منظومة السلوك الانسانى.



وأوضحت «شاهين» خلال محاضرتها عن " العلاقة بين العقيدة الإسلامية والسلوك القويم" لواعظات ليبيا المتدربات بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، فى دورتها العلمية التاسعة لخطباء وعلماء ليبيا أن شعب الإيمان استلهامًا من حديث رسول الله : " الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطريق".



وأضافت أن الاحاديث النبوية والتى منها "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله " ، وحديث " من حمل علينا السلاح فليس منا "، هذه الأحاديث وغيرها تحتاج لفهم عميق ولا تؤخذ بظاهرها، فهى قيلت فى مناسبة معينة وظروف خاصة، ومعرفتها تحتاج لأهل التخصص.



وحذرت من الانزلاق إلى مهاوى التكفير التى ترتبت عليها مشكلات خطيرة فى مجتمعات العصر الحالى، مبينةً أن الفهم الأشعري لأمور العقيدة الإسلامية هوالفهم الوسطى لأنه يعصم الدماء ويبتعد بالقارئ والدارس عن مهاوى التكفير، وأن كلمة الكفر والنفاق الفرق بينهما شاسع، يعرفه أهل العلم من المتخصصين.



ونصحت الدكتورة إلهام المتدربات بأن يحرصن على أن يكن قدوة لغيرهن، باعتبارهن معلمات ومحفظات لكتاب الله وداعيات للإسلام الوسطى ، وعليهن تحصيل العلم من أهل التخصص ، لافتة إلى أن بوجودهن بين رحاب الأزهر الشريف فرصة عظيمة لينهلن العلم الوسطى لمقاومة كافة أفكار التطرف والعنف .