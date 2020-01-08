محافظ البحر الأحمر: حلول جذرية لإنهاء مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه يسعى للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لمشكلة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه وجه بالاسراع لحل كافة المشكلات التي يشعر بها المواطن وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة، والقضاء على مشكلة الصرف الصحي .

وكلف محافظ البحر الأحمر، الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي، بالانتهاء من الأعمال المكلفة بها، مؤكدًا أن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المحرومة، ستنتهى ليعيش المواطن بالمحافظة حياة كريمة يستحقها.

من جانبها قدمت الدكتورة يسرا عطيه نائب المحافظ تقرير توضيح عن ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة ونسب تنفيذ المشروعات التى قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وما يعيق تسليم تلك المشروعات ، و ايضا المناطق التي تحتاج الى إحلال وتجديد للمواسير والمناطق المحرومة من تلك المرافق والتوصيات الخاصة بإنهاء تلك المشروعات.

وأفاد المهندس ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بان جميع مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سوف يتم الانتهاء منها في غضون الشهرين المقبلين ، وبالفعل جاري تسليم المرحلة الاولى من محطة المعالجة الثلاثية بقدرة ٣٠٠٠٠م٣/يومى.

من جانبه أشار نائب وزير الإسكان إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من الغابة الشجرية لاستيعاب المياه المعالجة، وجارى مراجعة بروتوكول ثلاثي بين المحافظة وشركه المياه والمستثمر بمجلس الوزراء فيما يخص الغابة الشجرية، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من الغابات الشجرية بمدينة الغردقة وسفاجا ورأس غارب.