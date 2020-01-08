بورصة للسلع.. اقتصادية النواب تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة

القصة الكاملة لـ البورصة السلعية في مصر .. تقام على مساحة 57 فدانا في البحيرة وبرأس مال متوقع 100 مليون جنيه.. اتفاق مع رانجيس الفرنسية للاستشارات الفنية .. تنمية التجارة : تحقق السعر العادل للسلع