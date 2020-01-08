بورصة للسلع.. اقتصادية النواب تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة

أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بـ مجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة مصرية للسلع، مشيرًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد للسوق الاقتصادية.
وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: بورصة السلع تحقق توازن في السعر العادل طبقًا لمسألة العرض والطلب، إلى جانب تحديد المؤشرات والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة في السلع وتحليل أسباب الارتفاع سواء كان حقيقيًا أو غير مبرر.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه بوجود بورصة للسلع فهناك فرصة كبيرة لتعزيز التنافسية.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: بورصة السلع تحقق توازن في السعر العادل طبقًا لمسألة العرض والطلب، إلى جانب تحديد المؤشرات والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة في السلع وتحليل أسباب الارتفاع سواء كان حقيقيًا أو غير مبرر.
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وتابع أن دور بورصة السلعة أنها تتيح للأجهزة الرقابية الكشف عن وجود شبهات احتكارية حال كان الارتفاع في الأسعار غير مبرر ثم تقوم بمواجهة هذا الاحتكار، مضيفًا بأن البورصة السلعية أداة لضبط الأسعار في السوق الاقتصادية الحرة، والتأكد من تحقيق السعر العادل في السوق، نظرًا لتقيد جميع الشركات سواء العامة أو الخاصة بالعرض والطلب.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أنه بوجود بورصة للسلع فهناك فرصة كبيرة لتعزيز التنافسية.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.