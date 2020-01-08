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أخبار العالم

تكاليف علاج طفل.. آسيوي يسرق 19 ألف درهم من مستشفى بـ دبي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أقدم رجل آسيوي على سرقة 19 ألف درهم جمعها زوجان بصعوبة تامة بهدف علاج طفلهما الذي ولد خدجًا،" مولود قبل موعده" وبحاجة إلى الرعاية والمكوث في المستشفى لفترة طويلة من الزمن.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في دبي،  فإن الآسيوي استغل وضع الزوجين لحقيبة تحتوي على المال عند استقبال المستشفى ليستغل الفرصة ثم يسرقها ويهرب.

تسديد المبلغ
وأكد الزوج في تحقيقات النيابة العامة أنه وزوجته عملا على توفير المبلغ المطلوب لعلاج ابنهما المنوم في المستشفى بعد الاستعانة بأقاربهما، ثم توجه لتسديد قيمة المبلغ لدى استقبال المستشفى.

وبيّن الزوج أن موعد الصلاة حان في المستشفى فوضع الحقيبة عند موظف الاستقبال وأدى الفريضة لكن عند عودته لأخذها اكتشف اختفاءها.

وأكد الزوج أنه وموظف الاستقبال توجها لغرفة كاميرات المراقبة وشاهدا الآسيوي الذي سرق الحقيبة ثم أخذ المال منها وألقاها في سلة المهملات، ما دفعه لتقديم بلاغ للشرطة، مطالبًا باستعادة تكاليف علاج ابنه.

ضبط السارق
وتمكنت الشرطة من ضبط الآسيوي الذي تبين أنه يعمل مساعدًا فنيًا في شركة تكنولوجية تشرف على أعمال الصيانة في المستشفى.

ورفعت النيابة العامة في دبي لائحة اتهام بحق الآسيوي، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة سرقة "تكاليف علاج طفل"، مطالبة بحبسه وإبعاده عن الدولة.
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