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أخبار العالم

هاشتاج #عربي_ضد_التدخل_التركي يتصدر تويتر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:07 م
تركيا
تركيا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #عربي_ضد_التدخل_التركي استهجان علي التدخل التركي في شئون ليبيا الداخلية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
‏‎#اردوغان لو هو فعلا ناصر المظلومين وقاهر المعتدين مش وجه جيوشه ليه ناحية اسرائيل ولا ناحيه الصين لحماية المسلمين هناك 
بلاش ياجماعه ننخدع بكلامه
‎#عربي_ضد_التدخل_التركي

‏شاهد كيف يعذب الأتراك الليبين..كما كانوا يفعلون بالأكراد والسوريين تمامًا
‎#عربي_ضد_التدخل_التركي

‏تحاول تركيا في الآونة الأخير أن تصبح دولة ذات مركز محوري أساسي في منطقة الشرق الأوسط ويطمع أردوغان في استعادة الخلافة العثمانية ومن ضمن أسلحته للوصول إلى حلمه هو التحالف مع داعش الإرهابي وتمويله لاستخدامها في زعزعة الاستقرار وخلق الاضطرابات في الدول العربية
‎#عربي_ضد_التدخل_التركي

‏أنا ضد تركيا وافعالها وارهابها ولو قربو بس جيشنا المصري العظيم هيمحيهم من علي وش الارض ‎#عربي_ضد_التدخل_التركي
‏يحاول أردوغان تعويض خسائره فى سوريا عن طريق غزو ليبيا مجددا.. ويقدم الحماية لتنظيم داعش ومقاتليه.. حيث نجح أردوغان منذ 2011 فى إقناع الغرب بأنه يدعم الثورة السورية والجيش السوري الحر ، لكن تكشف مع الوقت أن السلاح والأموال اتجهت إلى تنظيمي داعش والنصرة..
‎#عربي_ضد_التدخل_التركي
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