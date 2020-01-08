أمريكا تعترف بالفشل: لم نستطع إسقاط الصواريخ الإيرانية لهذا السبب

كشف مسئولون أمريكيون عن سبب عدم اعتراض الولايات المتحدة الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية، عين الأسد وأربيل.





وقال مسئولون لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن القوات الأمريكية لم تسقط الصواريخ الإيرانية لعدم امتلاكها أسلحة يمكنها اعتراضها بالقاعدتين.





إلى ذلك، قال مسئولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد العراقية فجر الأربعاء لم تصب مناطق كان يتواجد بها عسكريون أمريكيون.





وأكد مسئول عسكري وآخر كبير في الإدارة الأمريكية أن الجنود تلقوا تحذيرات كافية لتشغيل صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن العسكريين الذين كانوا عرضة للأذى تمكنوا من الوصول إلى مكان آمن.





من جانبها، نقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصدر وصفته بالمهم قوله إن إيران تعمدت عدم استهداف الأهداف المهمة على الرغم من امتلاكها صواريخ عالية الدقة.



