استقبال 168 ألفاً و528 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم استقبال 168 ألفاً و528 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف.





وقال إن المبادرة تستهدف السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.





وأكد محافظ بني سويف على انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت "7 ديسمبر الماضي" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريقاً طبياً مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل،بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة .



