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رياضة

ريال مدريد وفالنسيا.. أبرز الغيابات والأوراق الرابحة للفريقين في كأس السوبر

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:06 م
ريال مدريد وفالنسيا
ريال مدريد وفالنسيا
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إسماعيل محمود
يواجه نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء ، نظيره فريق فالنسيا، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني"السوبر كوبا " .

وتقام البطولة للمرة الأولى على الأراضي السعودية ، استكمالًا لمسيرة نجاحات المملكة العربية السعودية في استضافة الأحداث الرياضية البارزة على أراضيها.

ويشارك في البطولة فرق برشلونة بصفته بطلًا للدوري، فالنسيا بصفته بطلًا للكأس، وأتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني في الدوري العام الماضي، وريال مدريد صاحب المركز الثالث.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة ، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ويسعى لتحقيق الانتصار للتأهل لدور النهائي، ومن ثم الظفر بالبطولة، بعد الموسم الماضي السيئ ، والخالي من البطولات ، ولكن المهمة ستكون صعبة أمام نادي فالنسيا العنيد ، والذي سيسعى هو الآخر بكل ما أؤتي من قوة لتعطيل مسيرة الريال والتأهل للمباراة النهائية.

يغيب عن الريال في تلك المباراة والبطولة بشكل عام، الثلاثي الهجومي الأساسي للفريق وهم الفرنسي كريم بنزيما ، والبلجيكي إيدين هازارد ، والويلزي جاريث بيل ،بالإضافة لماركوس أسينسيو الغائب منذ بداية الموسم، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبيرة على قوة النادي الملكي الهجومية في البطولة، لكن زيزو سيعتمد على اللاعبين الشباب في الهجوم أمثال رودريجو جويس وفينسيوس جونيور.

أما نادي فالنسيا، فسيغيب عنه في تلك البطولة البرتغالي جونزالو جوديس، والإيطالي بيتشيني، مع وجود شكوك حول مشاركة رودريجو مهاجم الفريق.

وستكون قوة نادي ريال مدريد في وسط ملعبه ، والمتمثل في كاسميرو ، وفالفيردي وتوني كروس ، بالإضافة لاعتماده على رودريجو وفينسيوس جونيور في الخط الهجومي، بالإضافة للصربي لوكا يوفيتش، الذي ستكون مهمة قيادة هجوم الريال محملة على عاتقه.

أما نادي فالنسيا ، فستكون أبرز أوراقه في المباراة باريخو و فيران توريس وماكسي جوميز وسولير.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية .
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