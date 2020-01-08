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تعليم

مقابلات شخصية لـ 70 مرشحاً لوظائف قيادية بالتعليم في كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:26 م
مقابلات شخصية لـ
مقابلات شخصية لـ 70 مرشحا لوظائف قيادية بالتعليم في كفر الشي
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محمود زيدان
شهدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رئاسة لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ؛ لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدراء ووكلاء مدارس بالتعليم الفني، والتربية الخاصة، والمدارس الرسمية للغات، وعددهم 70 متقدمًا، بالإضافة للتجديد لعدد من المديرين ووكلاء الإدارات تعليمية. 

وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة برئاسة، وكيل وزارة التربية والتعليم؛ لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وتضم في عضويتها كل من الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، رئيس قسم أصول التربية بكلية تربية كفر الشيخ، وإيمان الأودن، مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة، وحسنى ندا، مدير عام بالشئون القانونية بالمحافظة.

وتضم اللجنة علاء فوقى مدير عام بالتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وإبراهيم عبدالفتاح خضر، مدير عام بالشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وسعد كامل مدير الشئون القانونية بالمديرية، وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدني، وعبد الفتاح نصار.
مقابلات شخصية لـ 70 مرشحاً لوظائف قيادية بالتعليم في كفر الشيخ.. صور
مقابلات شخصية لـ 70 مرشحاً لوظائف قيادية بالتعليم في كفر الشيخ.. صور
مقابلات شخصية لـ 70 مرشحاً لوظائف قيادية بالتعليم في كفر الشيخ.. صور
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