بحزمة جرجير.. طريقة مضمونة لـ تطويل الشعر

تحلم الفتيات بشعر طويل قوي وصحي، إلا أن منتجات العناية بالشعر عادة ما تكون فارهة الثمن، وقد تكون غير مناسبة للكثير، لكن يمكنك تجربة تطويل الشعر بطرق طبيعية منزلية رخيصة وآمنة، منها الجرجير.



نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة، بتجربة وصفة الجرجير في تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة بشرط الاستمرار على تكرار الوصفة أسبوعيًا حتى تلاحظي نتيجة مذهلة خلال شهر واحد.



مكونات وصفة الجرجير لتطويل الشعر :

حزمة جرجير طازجة

ربع فنجان زيت الثوم



طريقة تطويل الشعر بالجرجير :

اغسلي حزمة الجرجير جيدًا

افرميها في الخلاط جيدًا

ضعي زيت الثوم على الجرجير المفروم

قلبي المكونات جيدًا

على شعر نظيف، قومي بتدليك فروة شعرك بخليط الجرجير والزيت

دلكي مناطق فراغات الشعر جيدًا بخليط الجرجير

ارتدي بونيه أو كيسا بلاستيكيا واتركي الماسك لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك

كرري الماسك مرتين أسبوعيًا لمدة شهر.