محافظ الوادي: تخصيص أرض لإنشاء بنك ونقطة أمنية

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم، مجلس المحافظة التنفيذي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى ونواب البرلمان.



بدأ المجلس أعماله بعرض الموقف الأمني للمحافظة ووجه المحافظ بالتزام المحال التجارية بتركيب كاميرات المراقبة ووسائل التأمين.



ووجه أيضًا بضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير حضانات أطفال إضافية بالمستشفيات، ومراجعة أنشطة وموقف الجمعيات المختلفة وما تقدمه من خدمات فعلية للمواطنين, موضحًا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعيات المتقاعسة عن أداء دورها.



كما قرر الزملوط تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة أمنية بالكيلو ٢٤ بطريق الفرافرة - ديروط، وتخصيص أرض لإنشاء بنك الاستثمار على أن تخصم قيمتها من مديونية المحافظة لدي البنك.



من ناحية أخري، وجه المحافظ بسرعة حصر أعداد صغار المزارعين (أقل من ٣ فدان ) لتعويضهم عن إرتفاع أسعار الكهرباء من خلال دعم الأسمده وغيرها، إضافة إلى سرعة إعداد خريطة لتحديد الأراضي التابعة للهيئات الأخري( الآثار - البيئة... ) لوضعها فى الإعتبار عند تخصيص أراضي الإستثمار.