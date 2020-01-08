أمير عزمي لـ سيد عبدالحفيظ: الموضوع دمه تقيل وربنا يهدي .. صور

علق أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك على التراشق الدائر بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور.

قال أمير عزمي خلال ندوة "صدى البلد" : موضوع التراشق بين سيد عبدالحفيظ ومسئولي الزمالك أصبح دمه تقيل وربنا يهدي ولم أرى تلك الأمور فى دوريات العالم.

أضاف: لم أري موضوع التراشق بين الطرفين لم أرى مديرا للكرة فى فريق بايرن ميونيخ الألماني يتراشق عبر القنوات الفضائية مع أى ناد آخر في البوندسليغا الألماني.

أشار إلى أن المنافسة كانت مشتعلة فى الماضي قبل مذبحة بورسعيد كانت أقوى بين قطبي الكرة المصرية نادي الأهلي والزمالك ولم تحدث تلك الأمور بين الطرفين.