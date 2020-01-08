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ثقافة

بمشاركة مصرية .. انطلاق سمبوزيوم طويق الدولي للنحت في الرياض الجمعة المقبل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:31 م
سمبوزيوم طويق الدولي
سمبوزيوم طويق الدولي للنحت
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محمد مندور
تبدأ في العاصمة السعودية الرياض بعد غد الجمعة فعاليات "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض، ويستمر من 10 إلى 30 يناير الجاري ، بمشاركة 20 فنانًا من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان، والنحات المصري ناجي فريد.

يتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض، ويصنعون منه أعمالًا تُحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.

يشارك في السمبوزيوم نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، وإيزابيل لانغتري من بريطانيا، و نيكولاي كارليخانوف من روسيا، و نيكولاي فليسيق من فرنسا، و هيروشي مياوتشي من اليابان، وأنطونيوس مايرودياس من اليونان، وبيتر بوريسوف من بلغاريا، و علي جبار من العراق، و مارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، وريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، ورافاييل ألكساندر من ألمانيا، وبيتر موقوسانو من رومانيا، ويانغ ليو من الصين، وبياو وانغ من تايوان، وفاليريان جيكيا من جورجيا، ومحمد بو عزيز من تونس .

ويأتي "سمبوزيوم طويق الدولي للنحت" في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى التي أقيمت في مارس الماضي بمشاركة 23 فنانًا من المملكة ومختلف دول العالم.

وتهدف الوزارة من تنظيمه إلى تهيئة منصات ثقافية يلتقي خلالها المبدعون في المملكة بنظرائهم من العالم، إلى جانب إرساء منظومة تمكينية متكاملة تسهم في ازدهار المشهد الثقافي والفني في المملكة، وتدعم الفنانين السعوديين المعاصرين والموهوبين والأفراد والجهات ذات العلاقة في قطاعات الفنون، لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
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