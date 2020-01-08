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مرأة

احذروا القهوة.. 8 أطعمة ومشروبات مفيدة للطلبة في الامتحانات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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رشا عوني
نصح الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، الأمهات خلال فترة امتحانات أبنائهن بالاهتمام بالتغذية الصحية السليمة للأبناء لأنها لها دور كبير في تركيز الطفل وقدرته على الاستيعاب .

وقدم الدكتور إبراهيم مجدي خلال استضافته في صدى البلد، مجموعة مختلفة من الأكلات والمشروبات التي يجب على الأم إعطائها للطفل خلال فترة الامتحانات ومنها:
- التونة
- السمك
- مكسرات
- سوداني
- القرفة
- الجنزبيل
- ينسون
- الحليب

كما شدد استشاري الطب النفسي على عدم الإفراط في تناول الكافيين خلال فترة الامتحانات، بل يكفي جرعة واحدة يوميًا من القهوة أو النسكافيه، وبكوب صغير وليس كبيرًا، مؤكدًا أن زيادة الكافيين ستزيد من قلق وتوتر الطالب .
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