على الدين هلال: أمريكا وإيران يستخدمان أرض دولة ثالثة للمواجهة بينهما

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى، إن أمريكا قامت بقتل قاسم سليمانى، على أرض دولة ثالثة، مؤكدًا أن أمريكا كانت تعتبره خصما لها.

وأضاف الدكتور على الدين هلال، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أمريكا اعترفت بقتل قاسم سليمانى بسلاحها على أرض العراق.

وأشار الدكتور على الدين هلال إلى أن إيران قامت بإصدار تصريحات كثيرة، منها« الحرس الثوري قال: " أمريكا ستشاهد جثث جنودها فى التوابيت، وأن أمريكا فتحت على نفسها حرب جهنم" ».

وأوضح الدكتور على الدين هلال أن، إيران قامت بإطلاق 15 صاروخا بالستيا، وقاموا بتدمير ثانى أكبر قاعدة فى العراق وقاعدة أخرى فى اربيل.