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توك شو

علي الدين هلال: العراق يجني ثمار التفكك بعد سقوط صدام حسين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:35 م
الدكتور على الدين
الدكتور على الدين هلال
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البهى عمرو
قال الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسى، إن العراق يجنى ثمار التفكك الذى حدث بعد سقوط رئيسه السابق صدام حسين.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن وزير الخارجية الامريكى فى هذا التوقيت قال إنهم سيجعلون من العراق نموذجا للديمقراطية فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إيران هى المستفيد الأول من تفتيت العراق، وأن طهران تخلصت من أشد خصم لها مجاور وهو صدام حسين.

وأوضح الدكتور على الدين هلال أن أمريكا تمتلك السلاح ولكن إيران تمتلك نفوذًا قويا سياسيًا و اقتصاديا و تجاريًا.

وأشار الى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أكد أن ما يحدث فى العراق سيتسبب فى مشكلات كثيرة.
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