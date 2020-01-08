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رياضة

أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:07 م
أمير عزمى مجاهد
أمير عزمى مجاهد
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يسرى غازى
وجه أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق بنادى الزمالك نصيحة إلى عمرو وردة المعار من نادى باوك اليوناني إلى نادي لاريسا فى الدوري اليوناني.
قال امير عزمى خلال ندوة "صدى البلد": عمرو وردة فى أزماته السابقة لم يمتلك الخبرة الكافية فى التعامل مع الأمور إلى جانب أنه بحاجة إلى الاقتراب من المولى عز وجل.
لفت أمير عزمى مجاهد إلى أن عمرو وردة لاعب صغير السن ومحترف جيد فى الخارج مشيرا إلى أنه بحاجة إلى إعداد وتأهيل نفسي من أجل التعامل مع الأزمات التى يمر بها فضلا عن التقرب من الله .
يذكر أن اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هانى أبوريدة اتخذ قرارا ابان تواجد عمرو وردة فى معسكر منتخب مصر الوطنى باستبعاد اللاعب بعد أزمته مع عارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال التى قامت بنشر مقطع فيديو عبر موقع التدوين تويتر يكشف تجاوزات أخلاقية.
وتضامن لاعبو منتخب الفراعنة الكبار مع عمرو وردة وقام محمد صلاح نجم المنتخب الاول وزملاؤه بالوقوف إلى جانب اللاعب حتى تم إنتزاع تراجع من مجلس الجبلاية السابق والعدول عن قرار الإستبعاد.
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
أمير عزمي مجاهد: عمرو وردة محتاج يقرب من ربنا.. صور
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