مفكر سياسي: تركيا لم تتحرش سياسيًا بمصر بعد المعاهدة مع قبرص واليونان

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسى، إن فرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا تجتمع في القاهرة لبحث تطورات الأزمة الليبية.



وأضاف هلال، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تركيا لها قواعد عسكرية فى العراق ولها قواعد عسكرية فى قطر وقاعدة عسكرية فى سوريا.



وأشار إلى أن تركيا لم تمض على "معاهدة البحار الدولة والتقسيمات الدولية""، من قبل تولى أردوغان أو بعد توليه.



وأوضح أن تركيا تحتل جزءا من قبرص " جمهورية قبرص التركية" وهذه المنطقة لا يعترف بها أى دولة بالعالم سوي تركيا.



وأكد أن، مصر قامت بتوقيع معاهدة مع اليونان وقبرص، وفقًا للقواعد التى وضعتها الاتفاقية وتم وضعها فى الأمم المتحدة و تركيا ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقية.



وكشف أن تركيا لم تتحرش سياسيًا بمصر ولكن تحرشت بقبرص، وذلك بعد أن وقعت الاتفاقية مع مصر و اليونان وبعد أن تبحثت فى أرض تبع قبرص التركية.



وتابع الدكتور على الدين هلال، ان أردوغان يفتح قنوات الإعلام التركي للإخوان ولكارهي الشعب المصري.

