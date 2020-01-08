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أخبار العالم

مسئول أمريكي: واشنطن كانت على علم بالضربات الإيرانية في العراق قبل وقوعها

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أ ش أ
صرح مسئول أمريكي لصحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، بأن المسئولين الأمريكيين كان قد تم تحذيرهم مسبقًا من الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين عراقيتين تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي.
وذكرت الصحيفة الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - أن إيران أطلقت العشرات من الصواريخ، ردًا على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، عن طريق طائرة بدون طيار، بالقرب من مطار بغداد، فيما بث التلفزيون الإيراني لقطات مصورة خلال إطلاق الصواريخ. 
واستهدفت الصواريخ قاعدة "عين الأسد" في الأنبار بالعراق، واستهدفت صواريخ أخرى قاعدة في أربيل، ولم يتم تحديد مدى الخسائر التي حدثت إثر إطلاق الصواريخ، فيما لم يتم رصد أي جرحى أو قتلى جراء القصف الإيراني.
وقال المسئول الأمريكي لصحيفة "يو إس أيه توداي" - شريطة عدم الكشف عن هويته - إن القصف أسفر عن تدمير حظيرة في قاعدة عين الأسد التي تضم نحو 1500 من قوات التحالف..مضيفًا أن القوات كان لديها تحذير مسبق، مما مكنهم من الاختباء بعيدًا عن مرمى الصواريخ، وقال المسئول "لقد نجح نظام الإنذار المبكر".
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جوناثان هوفمان: "هذه القواعد كانت في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة.. بينما نقوم بتقييم الموقف واستجابتنا، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة".
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