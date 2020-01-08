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منوعات

قصة سعيد تاهماسيبي .. عريس لقى حتفه في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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أحمد شريف
لقى عريس مصرعه في حادث تحطم الطائرة الاوكرانية بإيران، حيث تم العثور عليه من ضمن ثلاث ضحايا بريطانيين لقوا حتفهم فور انفجار الطائرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان سعيد تاهماسيبي سافر إلى طهران مع زوجته الجديدة نيلوفر إبراهيم للاحتفال بزفافهما مع أصدقائهما وعائلتيهما بعد عقد قرانهما في مكتب تسجيل سانت جون وود في لندن الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن تاهماسيبي ، 35 عامًا ، من مدينة تشيسويك ، كان مهندسًا في شركة البناء Laing O'Rourke وكان يدرس للحصول على درجة الدكتوراه كباحث دراسات عليا في جامعة إمبريال كوليدج في لندن.

وأفادت الصحيفة ان العريس كان من بين 176 راكبًا لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية المتجهة إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران.

ويعد تاهماسيبي ، مواطنا بريطانيا ، حيث يعيش في انجلترا منذ أكثر من 15 عامًا.
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