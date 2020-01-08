شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم



وأوضح المهندس عليوة سند مساعد رئيس الشركة للعمليات أن أعمال التعديل محطة مترو المريوطية تتضمن عمل ممرات تحويلية لشبكة الغاز الطبيعي، إضافة إلى قطع شارع الهرم من الاتجاهين مع الحفاظ على السيولة المرورية للسيارات وذلك بهدف ربط وتدعيم الشبكة بمنطقة الهرم مع شبكة الغاز بمنطقة العمرانية لضمان إمداد الغاز الطبيعي دون انقطاع الخدمة عن العملاء البالغ عددهم 12 ألف وحدة سكنية بإجمالي 60 ألف مواطن بالمنطقة المحيطة بالمحطة خلال أعمال التعديل.



كما استعرض سند خلال الجولة الميدانية، أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع محطة مترو ميدان الجيزة وقطع شارع الهرم من الاتجاهين ونقل منظم سعة 1000 متر مكعب/ساعة، وربط وتدعيم شبكة الغاز على جانبي الشارع لضمان عدم انقطاع الخدمة عن 5 آلاف وحدة سكنية بإجمالي 25 ألف مواطن بالمنطقة المحيطة بالمحطة.



وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة تنفيذ المشروعات القومية التي تسهم تاون جاس في إنجازها، ورفع الروح المعنوية للعاملين بالمواقع في ظل الظروف الجوية شديدة البرودة والأمطار خاصة أن هذه الاعمال تتم في ساعات متأخرة من الليل.

تفقد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" أعمال تعديل خطوط الغاز الطبيعي المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق الخط الرابع.إقرأ أيضا: