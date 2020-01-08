المالية: ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري

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وأوضحت أن "ستاندرد آند بورز" هي شركة خدمات مالية تصدر تصنيفها الائتماني لتقيس مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتبر شهادة بشأن الوضع المالي للدول. وأوضحت أن "ستاندرد آند بورز" هي شركة خدمات مالية تصدر تصنيفها الائتماني لتقيس مدى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتبر شهادة بشأن الوضع المالي للدول.

أعلنت وزارة المالية أن التصنيف الصادر من مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، توقع استمرار التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.وذكرت "المالية"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أن تصنيف "ستاندرد آند بورز" توقع استمرار الانخفاض في الدين العام ليصل إلى 5ر80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، كما توقع أيضا استمرار انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 5ر7% بحلول 2022.وأشارت إلى أنه توقع استمرار الانخفاض في عجز الموازنة ليصل إلى 8ر7% في عام 2020، ومستهدف خفضه ليصل إلى 4ر6%.