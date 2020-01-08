سامح عاشور يعلن عن بشرى للأعضاء بخصوص إسكان المحامين

أعلن سامح عاشور، أن النقابة ستتسلم مبناها المؤجر لمجلس الدولة، وسيصبح صرحا لمحامي قنا.

وأضاف خلال لقائه بمحامي قنا : "هناك بروتوكول سيوقع مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 500 وحدة سكنية لمحامي قنا، وسنتوسع ليشمل باقي المحافظات التي بها وحدات تابعة للهيئة".

وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إن الوطن يمر بظروف في غاية العسر، في ظل معادلة دولية بالمنطقة العربية ليست في صالح مصر والوطن العربي، وصراع على فرض وممارسة الهيمنة لأمريكا وروسيا وإيران وتركيا، مضيفا: "نرى ذلك في العراق وسوريا والآن في ليبيا".

وأكد أن التواجد التركي في ليبيا ليس في صالح مصر، مشددا: "الحرب ليس قرار سهل، وله وتكلفة وأعباء نتمنى أن يعفى وطننا منها، لكنها ضرورة فقط عند اللزوم، وأجهزة الإعلام يجب أن تترك الدولة المصرية تتصرف دون مزايدات أو ضغوط، ونحن مع القوات المسلحة في كل معاركها التي تخوضها لحماية حدودنا".

ورفض "عاشور"، محاولات البعض تقسيم فلسطين إلى الضفة الغربية وغزة، مشددا أن أرض دولة فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف.