8 شركات مصرية تشارك بمعرض الإلكترونيات في لاس فيجاس

شاركت 8 شركات مصرية ناشئة في المعرض الأكبر في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية "CES" بمدينة لاس فيجاس الأمريكية المقام خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري.



وذكرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في بيان لها اليوم أنه خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض فازت شركة "Furnwish" المصرية بجائزة أفضل شركة لها خطط عمل مبتكرة للمستقبل، حيث حصلت على جائزة مالية بقيمة 10 آلاف دولار مقدمة من صندوق "تريند" الاستثماري التابع لشركة "تريند مايكرو" العالمية.



ولفت البيان إلى أن الشركة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الواقع المعزز قدمت حلولا تكنولوجية تساعد متاجر الأثاث ومحترفي التصميم الداخلي على عرض منتجاتهم وخدماتهم بطرق مبتكرة.



وأشار إلى أن دعم الهيئة للمشاركة المصرية يتخطى نسبة 80% من التكلفة حيث تشارك الهيئة بجناح رسمي لمصر يضم مساحات مخصصة لـ 8 شركات وتتحمل تكلفة السفر والتأشيرة لممثل عن كل شركة ناشئة ، وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.



ونوه بأن منتجات وخدمات الشركات الناشئة المصرية المشاركة في المعرض العالمي متنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول التي تعتمد على التكنولوجيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقات المدن الذكية وإدارة المحتوى والوسائط الرقمية.