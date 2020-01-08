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برلمان

إهدار للمال العام .. تحرك عاجل من البرلمان بسبب رواتب الجهاز الفني للمنتخب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:44 م
الجهاز الفني للمتنتخب
الجهاز الفني للمتنتخب الاول
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة ضد اتحاد الكرة بسبب الراتب الشهري الذي يتقاضاه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري ومعاونيه.

واستنكر النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الراتب الكبير الذي يتقاضاه مديرو المنتخب الوطني، بالأخص المدير الفني الحالي، والذي رغم حصوله على 700 ألف جنيه شهريًا تقريبًا إلا أنه لم يقدم شيئًا إلى الآن، ولم نلحظ تغييرًا في أداء أو نتائج المنتخب، مؤكدًا أنه يعد إهدارًا للمال العام.

وقال عضو مجلس النواب، إنه عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي تدريب المنتخب مدرب وطني، كان يقصد رجلا ليس هدفه جمع المال مثل الأجنبي الذي يعمل من أجل المال فقط، وبذلك لم يختلف كثيرًا المدرب الوطني عن الأجنبي، وبالتالي لم تتم الاستجابة لمطلب الرئيس بتولي مدرب بمواصفات وطنية.

وأشار إلى الراتب الذي يتقاضاه مدرب المنتخب الأولمبي، والذي رغم ارتفاعه هو الآخر إلا أنه لا يقارن براتب مدرب المنتخب الأول، رغم تحقيق المنتخب الأولمبي لإنجاز كبير بالصعود للأولمبياد والحصول على البطولة الأفريقية تحت 23 سنة.

وطالب عضو مجلس النواب اتحاد الكرة بمراجعة الرواتب الخاصة بمديري المنتخبات الوطنية لأن ذلك إهدار للمال العام، قائلًا: "فيه شعب تعبان وبيدفع ضرائب ودول بياخدوا 700 ألف جنيه.. وأكبر المسؤولين في الدولة أقصى راتب لهم 42 ألف جنيه".

وأشار إلى أنه بمجرد عودة البرلمان للانعقاد سوف يقدم طلب الإحاطة معربًا عن أمله في أن يناقش بجدية وتتم الاستجابة له.
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