بـ الإحرام | مؤمن زكريا يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

شارك مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء أدائه مناسك العمرة.



وظهر مؤمن زكريا بالإحرام من داخل الحرم المكي مع والده.. ولاقت الصورة اعجابا كبيرا وردودا واسعة من جانب متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .



وجاءت أبرز التعليقات على الصورة: "ربنا يتقبل يارب" و " ربنا يشفيك يارب" و "ان شاء الله هترجع احسن من الاول يا مؤمن".



يذكر أن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في فترة علاج حاليا بعد تكفل النادي الاهلي بحالته بالتعاون مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ولم يتم تحديد موعد عودته للعب مرة أخرى.

