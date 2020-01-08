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أخبار العالم

هبوط أسعار النفط العالمية بسبب خطاب ترامب بعد الضربة الإيرانية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تسببت كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق، في هبوط أسعار النفط.

وقال موقع "ماركت ووتش" إن العقود الآجلة للنفط تراجعت بشكل حاد بعد التصريحات الهادئة من ترامب، بعد فترة توترات في السوق بسبب احتمالية نشوب حرب بين طهران وواشنطن.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا ولكنه لفترة قصيرة بعد الضربات الصاروخية الإيرانية، لكن كلمة ترامب بدت وكأنها إعلان عن وقف التصعيد بين الجانبين.

وأوضح محللون للأسواق أنه قبل خطاب ترامب، تداولت التوقعات بأنه سيكون خطابا هادئا يمثل نهاية الصراع الأمريكي الإيراني المحتدم بدلا من تصعيده.
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