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أخبار البلد

ردا على مقترح بدفع تعويض للأطباء.. أمين صندوق النقابة: منافٍ للدستور والقانون

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور محمد عبد الحميد، امين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء، ان توجه عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني بدفع تعويض مالي للأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، منافٍ للدستور والقانون.

واوضح عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان قبل المطالبة بالتعويض المادي من خلال مقترح برلماني، يجب دراسة أسباب الاستقالة، ولو هذا حصل فإنه غير دستوري، وسيدفع للحكومة راتب شهر واحد في اى دولة خارجية و سيهرب الطبيب.

وافاد امين الصندوق، ان طالب الطب من أول الثانوية العامة وحتى سنوات الكلية، أهله بيصرفوا عليه من أول الدروس لمستلزمات الكلية وغيره كتير.

وأرسل عبد الحميد، سؤالا صريحا موجها للنائب مقدم المقترح ، لو عنده ابن طبيب هل كان قال هذا الكلام؟، مضيفا أن الحكومة هي التي تحاول إلغاء التكليف لشباب الأطباء.

واشار امين الصندوق، الى ان الطبيب مرتبه أقل راتب بين جميع أقرانه في الدول الفقير كالسودان والصومال والأردن وحتى فلسطين المحتملة أو ليبيا الموجود بها حرب، ولا لن نقارنه بالخليج والدول الأوروبية.

وتوجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.

وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم الأربعاء- أن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، تنمو بصورة مستمرة وتحمل بين طياتها كوارث على مستقبل القطاع الطبي في مصر، ألا وهي تضاعف أعداد الأطباء الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة.

وأوضح أبو طالب، أنه وفقًا لأحدث مستند صادر من نقابة الأطباء ، فإن عدد الاستقالات فى 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا، وفى 2017 أصبحوا 2049، وفى 2018 وصلوا الى 2397 استقالة أى مايزيد عن 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب فى مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.

وأكد أبو طالب، أن الدولة تكبدت مصروفات باهظة ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدار سنوات الدراسة في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، وعلى الجانب الآخر بمجرد التخرج، يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويذهب إلى الخارج.
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