بالأسماء..21 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات البيطريين بـ كفر الشيخ

تقدم 21 مرشحًا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطرين بمحافظة كفر الشيخ، والتي ستجرى يوم الجمعة، الموافق 27 مارس المقبل، حيث يتنافس على منصب النقيب 5 مرشحين، و8 مرشحين لمقعدي العضوية "فوق السن"، و8 آخرين لمقعدي العضوية "تحت السن".





وحصل "صدى البلد"، على أسماء المرشحين على منصب النقيب، وهم، الدكتور عبد الستار عبد السلام شعوط، والدكتور محمد عبد المغني غرابة، والدكتور أحمد عبد الوهاب مسعود، والدكتور علاء إبراهيم البنا، والدكتور نشأت عبد الباري علوان.





أما المرشحون على منصب العضوية، فوق 15 عامًا، "فوق السن"، هم الدكتور أيمن عوض الشرقاوي، والدكتورة هبة سمير فايد، والدكتور مجدي كامل ناشد، والدكتورة رشا نبيه شرف الدين، والدكتور أحمد محمد الهنداوي، والدكتور أبو العباس عبد المجيد حامد، والدكتور محمد زكي صالح، والدكتورة سمية على العوضي.



