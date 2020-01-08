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فن

إنجي علي تستضيف محمد حفظي في أسرار النجوم.. غدا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:00 م
محمد حفظي - إنجي
محمد حفظي - إنجي علي
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آيه عاطف
يحل الكاتب الكبير والسيناريست والمنتج ورئيس مهرجان القاهره السينمائى الدولى محمد حفظى، غدا الخميس، ضيفا، فى أولى حلقات برنامج أسرار النجوم، فى ثوبه الجديد، على محطه وراديو نجوم FM 100.6.

البرنامج من تقديم الإعلامية إنجى على، ويتحدث محمد حفظى عن نجاحات مهرجان القاهره السينمائى الدولى وعن الأفكار التى ستطرح للمهرجان فى دورته القادمه، وعن أمنياته فى 2020.

الجدير بالذكر أن محمد حفظى لديه تاريخ ونجاحات كبيره فى مجال السينما، ومنها أفلام "تيتو، السلم والثعبان، فتح عينيك، ملاكى إسكندريه، التوربينى، 45 يوم".

وأنتج محمد حفظي بعض الأفلام والمسلسلات المتميزه ومنها "ورقه شفرة، زي النهارده، السهام المارقه، سابع جار، شيخ جاكسون، أنا شهيره .. أنا الخائن، اشتباك، هيبتا، على معزه، إبراهيم الأبيض، قبل زحمه الصيف".

يذكر أن محمد حفظى درس الهندسه فى جامعه برونل بلندن يعرض البرنامج من الساعه 8 إلى 10 مساء كل يوم خميس.
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