أيمن بهجت قمر يحل مشكلة المصنفات الفنية .. تفاصيل

أكد الشاعر أيمن بهجت قمر، إنه قام بالتوصل لحل لأزمة المصنفات الفنية بعد زيادة رسوم تصنيف العمل الفني لـ 1000 جنيه، ٥٠٠ جنيه للترخيص و٥٠٠ للمراقبة بعدما كانت تبلغ ما يقرب من 160 جنيها.



قال أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك :" جاءتني رسالة الان من معالي الوزير د. ايناس عبد الدايم بحل المشكلة الخاصة برسوم المصنفات واتصلت بدكتور خالد عبد الجليل واطلعني على الامر وهيصدر بيانا غدا"



وتابع :"المهم بقى .... انهم خفضوا الرسوم خلاص بقت ١٠٠ جنيه على الشاعر و١٠٠ جنيه على الملحن وبس انتوا مصدقين ! الاول كانت أغلى".



بينما إختتم حديثه قائلًا :"شكرا لمعالي الوزيره شكرا د. خالد شكرا ا. سيف ولكل اللي ساعدونا .. هنشوف بكره البيان ولو فيه اي ملاحظات واضح ان الناس عايزين يساعدوا".