هل يخاف الرئيس التونسي ركوب الطائرات؟.. قيس سعيد يثير الجدل

تداولت وسائل الإعلام تقارير إعلامية عن سبب عدم قيام الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارات خارجية منذ توليه المنصب في أكتوبر الماضي.



وعزت التقارير السبب إلى خوف قيس سعيد من ركوب الطائرات.



وبدورها ردت رشيدة النيفر، المتحدثة الإعلامية باسم الرئاسة التونسية نافية تلك التقارير الإعلامية.



وبحسب إذاعة "موازييك" التونسية، قالت النيفر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "أحلى صباح"، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد سيؤدي أول زيارة للجزائر وأنه تلقى دعوة رسمية.. أنّها شائعة لا أساس لها من الصحة".



وأضافت أن الرئيس قيس سعيد يرى"أنه ليس من باب المسؤولية الانطلاق في الزيارات الخارجية قبل إتمام مسار تكوين الحكومة رغم وجود العديد من الدعوات المبرمجة".



واستنكرت النيفر ترويج مثل هذه الشائعة قائلة:"كما لو أن قيس سعيد لم يستقل الطائرة في حياته..سبق له السفر بالطائرة في عديد المناسبات".