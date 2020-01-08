AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة القاهرة توقع اتفاقية تعاون مع معهد الصحافة والتكنولوجيا المغربي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:13 م
مشاهد من توقيع الاتفاقية
مشاهد من توقيع الاتفاقية
Advertisements
ياسمين سامي
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، مع وفد السفارة المغربية ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الإعلام والمعهد التي تم توقيعها بقاعة أحمد لطفي السيد.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء عمق العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر والمغرب عبر التاريخ. وشهد توقيع الاتفاقية الدكتورة هبه نوح نائبًا عن رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، والدكتور مصطفى مستعطف رئيس معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا، وعدد من أساتذة وعمداء وقيادات كليات الإعلام بمصر.

في تقرير رئاسة مجلس الوزراء.. جامعة القاهرة من الفئة الأعلى إنجازا في حسم الشكاوى والفصل فيها
جامعة القاهرة تنفي زيادة رسوم اشتراك المكتبات.. وتؤكد: المتداول قرارات سابقة

وقالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن العلاقات المصرية المغربية تتميز بالقوة والتناغم منذ القدم، مشيرة إلى أن كلية الإعلام تعد من الكليات المتميزة بجامعة القاهرة ووصلت لمكانتها المرموقة بفضل جهود أساتذتها وهي كلية منتجة للكوادر الإعلامية الكبيرة التي تخدم المجتمع الإعلامي داخل مصر وخارجه.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، إن هذا يعد أول بروتوكول تعاون أكاديمي بين المغرب ومصر فيما يتعلق بالاتفاقيات الأكاديمية، مضيفة أن التعاون يمثل جزءًا مهمًا في مجال تطور الدراسات العليا بكلية الإعلام وانفتاحها على الثقافات الأخرى، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية بدأت فكرتها منذ عام ومرت بالعديد من المراحل واللقاءات وتبادل الآراء، وتهدف لمنح ماجستير مهني يتيح للطالب أن يحصل على شهادة مهنية، يحصل الطالب من خلالها على الجانب الأكاديمي والعلمي من كلية الإعلام ويحصل على الجانب المهني والتدريبي من جانب معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا.

وقال الدكتور مصطفى مستعطف مدير معهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمغرب، إن جامعة القاهرة لها تاريخ علمي وثقافي ممتد، وأن اختيار كلية الإعلام لتوقيع بروتوكول التعاون يرجع لسببين أولهما أن مصر الشقيقة كانت ولاتزال الأقرب إلى المغرب على المستوى الحضاري والثقافي والإنساني، والسبب الثاني يعود إلى أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعد أرقى وأعرق كليات الإعلام في المنطقة العربية.

وأضاف الدكتور مصطفي، أن هذه الاتفاقية سوف تشكل جسرًا من التواصل المستمر لتنظيم المؤتمرات وتبادل الخبرات وتنطيم الدورات التدريبية وسوف تساهم في تقديم كوادر من شأنها المشاركة في صنع مشهد إعلامي عربي متميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرف اليدوية والتقليدية بمصر والمغرب تعلن دعم فتح الأسواق لصناع البلدين

عميدة إعلام القاهرة ترتدي الوشاح الفلسطيني بملتقى الثقافات الثاني بالكلية.. صور

رقصات شعبية فلسطينية بملتقى الثقافات الثاني بإعلام القاهرة

إلى أين وصلت جامعة القاهرة في تعاونها مع الجامعات العالمية عام 2019؟

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

بروتوكول تعاون بين جامعة السادات والشركة الوطنية للزراعات المحمية

ترشيحاتنا

عبدالواحد السيد: كل شيء يمكن أن يتغير في الدوري إلا الأهلي.. بداية تاريخية .. فيديو

وقف إطلاق النار.. لماذا تراجع أردوغان عن غزو ليبيا ولعب دور الوسيط؟

أحمد موسى: الذهب يسجل أعلى سعر منذ 2013 .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بتخصيص 260 فدانا بالأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب

الجيش الليبي يسيطر على مدرعات تركية تخلت عنها الميليشيات.. شاهد الفيديو

مفاجأة في الملف الليبي.. حفتر والسراج في روما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بمنطقة الهرم

أمير عزمي: التسرع فى قراراتي أضر بتجربتي الاحترافية.. صور

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته